Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

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РИА Новостивчера в 05:37

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

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РБКвчера в 06:54

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11
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