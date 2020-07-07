с чего всё началось

Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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