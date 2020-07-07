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«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Ранее «Сбербанк» уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК7 июля в 06:54
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАСС7 июля в 05:08

Сбербанк впервые в Томске выдал ипотечный кредит под 0,7%

РИА Томсквчера в 05:09

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБК7 июля в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новости7 июля в 05:37

Сбербанк снизил ставки по различным видам ипотеки на 0,5 процентных пункта

Агентство Москва7 июля в 05:13

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфакс7 июля в 05:11

Сбербанк в Томске выдал первую ипотеку под 0,7% годовых

Tomsk.Ruвчера в 05:10
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Российская газета22:57
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