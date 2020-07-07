«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Тульские новости 20

Ранее «Сбербанк» уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.