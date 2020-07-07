«Сбербанк» снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Ранее «Сбербанк» уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Сбербанк снизил ставки по различным видам ипотеки на 0,5 процентных пункта
Агентство Москва7 июля в 05:13