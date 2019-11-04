Для кредитов сроком до семи лет ставка может быть снижена на 2,2 процентного пункта, для займов на 12-30 лет — на один процентный пункт. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Происшествия Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Общество В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 детей В детском лагере "Лесная жемчужина" под Екатеринбургом отравились 19 детей, у них обнаружены симптомы ротавирусной инфекции.

Транспорт Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11 Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.

Общество Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Происшествия МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Фигурное катание В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.

Происшествия В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.

Транспорт Штрафы переводят на иностранный язык Минтранс поправки уже разработал: вводится право Ространснадзора при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Происшествия Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.

Общество Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Транспорт Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).