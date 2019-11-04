Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке

Для кредитов сроком до семи лет ставка может быть снижена на 2,2 процентного пункта, для займов на 12-30 лет — на один процентный пункт. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.
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Ипотека для россиян станет ещё дешевле

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РБКвчера в 11:30

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

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Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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Происшествия

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МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.
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Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

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РИА Новости 01:58
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Армия и оружие

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Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
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В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
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Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

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Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

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