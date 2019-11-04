Экономика
Lenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке
Для кредитов сроком до семи лет ставка может быть снижена на 2,2 процентного пункта, для займов на 12-30 лет — на один процентный пункт. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
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Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
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Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Вести.Ru 01:45
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Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34
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Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова.
Ведомости вчера в 17:43
Хоккей
Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
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Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
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Происшествия
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RT на русском 02:01
Фигурное катание
В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию
Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.
Первый канал вчера в 23:06
Происшествия
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:04
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
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РБК вчера в 22:38
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Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия 06 ноября в 16:41
Происшествия
В Элисте один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажке
РИА Новости вчера в 22:50
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
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Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
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Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47