Экономика

ТАССТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Ипотека для россиян станет ещё дешевле

News.ruвчера в 21:12

Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Российская газетавчера в 16:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАССвчера в 08:23
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Общество

В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания

Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
ФедералПресс вчера в 21:24
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия

Женщина и четверо детей отравились угарным газом под Саратовом

Известия вчера в 23:45
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Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты

Специалисты Роскачества выявили нового лидера в рейтинге смартфонов

В рейтинге лучших устройств определился новый лидер. Им стала модель iPhone 11 Pro Max.
Экономика сегодня 00:00
Армия и оружие

Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Газета.Ru вчера в 23:49
Здоровье

В Сургуте пассажиров из Махачкалы пытаются спасти от кори

Региональный Роспотребнадзор разыскивает пассажиров рейса Махачкала - Сургут, которые 27 октября контактировали с больным корью годовалым ребёнком.
Вестник вчера в 22:49
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 06 ноября в 10:06
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Футбол

Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.
Вечерняя Москва вчера в 17:43
Общество

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В России 12% граждан вели здоровый образ в течение 2019 года. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Известия 00:21
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Здоровье

Опрос показал, сколько россиян ходят с ОРВИ на работу

Две трети россиян при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией не берут больничный и продолжают приходить на работу.
Life.ru вчера в 23:40
Происшествия

Пять человек погибли, 120 пострадали из-за землетрясения в Иране

Народные новости 00:12
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Политика

Китай призвал США отказаться от санкций и давления на Иран

Пекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на Тегеран, заявил на брифинге спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.
Комсомольская правда 00:22
Политика

Миллиардер Блумберг станет конкурентом Трампа на выборах

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг намерен выдвинуться на участие в выборах президента США от Демократической партии.
News.ru вчера в 21:36
Политика

Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать

Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН вчера в 03:01
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол

Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.
Матч ТВ вчера в 23:49
Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 05:42
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости вчера в 10:13
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Наука

Бег увеличивает продолжительность жизни

Проведенные ранее исследования показали, что занятия бегом снижает риск ожирения, высокого кровяного давления и уровня холестерина, диабета второго типа, сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.
Машины и Механизмы вчера в 14:55
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

StarHit.ru вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
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