Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Общество В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Политика Путин и Токаев встретились в Омске В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Гаджеты Специалисты Роскачества выявили нового лидера в рейтинге смартфонов В рейтинге лучших устройств определился новый лидер. Им стала модель iPhone 11 Pro Max.

Здоровье В Сургуте пассажиров из Махачкалы пытаются спасти от кори Региональный Роспотребнадзор разыскивает пассажиров рейса Махачкала - Сургут, которые 27 октября контактировали с больным корью годовалым ребёнком.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Футбол Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.

Общество Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян В России 12% граждан вели здоровый образ в течение 2019 года. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Здоровье Опрос показал, сколько россиян ходят с ОРВИ на работу Две трети россиян при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией не берут больничный и продолжают приходить на работу.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Политика Китай призвал США отказаться от санкций и давления на Иран Пекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на Тегеран, заявил на брифинге спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

Политика Миллиардер Блумберг станет конкурентом Трампа на выборах Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг намерен выдвинуться на участие в выборах президента США от Демократической партии.

Политика Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга» Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».

Шоу-бизнес Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.

Хоккей «Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.