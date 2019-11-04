Экономика
ТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования
Коммерсантъвчера в 10:17
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания
Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
ФедералПресс вчера в 21:24
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Женщина и четверо детей отравились угарным газом под Саратовом
Известия вчера в 23:45
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты
Специалисты Роскачества выявили нового лидера в рейтинге смартфонов
В рейтинге лучших устройств определился новый лидер. Им стала модель iPhone 11 Pro Max.
Экономика сегодня 00:00
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Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Газета.Ru вчера в 23:49
Здоровье
В Сургуте пассажиров из Махачкалы пытаются спасти от кори
Региональный Роспотребнадзор разыскивает пассажиров рейса Махачкала - Сургут, которые 27 октября контактировали с больным корью годовалым ребёнком.
Вестник вчера в 22:49
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 06 ноября в 10:06
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Футбол
Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы
Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.
Вечерняя Москва вчера в 17:43
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
В России 12% граждан вели здоровый образ в течение 2019 года. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Известия 00:21
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Здоровье
Опрос показал, сколько россиян ходят с ОРВИ на работу
Две трети россиян при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией не берут больничный и продолжают приходить на работу.
Life.ru вчера в 23:40
Происшествия
Пять человек погибли, 120 пострадали из-за землетрясения в Иране
Народные новости 00:12
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
REGNUM вчера в 19:09
Политика
Китай призвал США отказаться от санкций и давления на Иран
Пекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на Тегеран, заявил на брифинге спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.
Комсомольская правда 00:22
Политика
Миллиардер Блумберг станет конкурентом Трампа на выборах
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг намерен выдвинуться на участие в выборах президента США от Демократической партии.
News.ru вчера в 21:36
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать
Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН вчера в 03:01
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол
Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.
Матч ТВ вчера в 23:49
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 05:42
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости вчера в 10:13
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Наука
Бег увеличивает продолжительность жизни
Проведенные ранее исследования показали, что занятия бегом снижает риск ожирения, высокого кровяного давления и уровня холестерина, диабета второго типа, сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.
Машины и Механизмы вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
StarHit.ru вчера в 10:00