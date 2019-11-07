Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками. Предложение будет распространяться на заявки, которые будут поданы с 8 ноября текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Технологии
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.
Политика
Газпром назвал условие сотрудничества с Украиной
Условием заключения контракта на прокачку российского газа через территорию Украины стал отказ от любых судебных претензий со стороны Киева к Газпрому.
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Шоу-бизнес
Бывший муж Бузовой Тарасов признался, что может ударить женщину
Футболист Дмитрий Тарасов признался, что может ударить женщину, которая заходит в его "красную зону".
Космос
Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд
Футбол
Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов
Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей.
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Авто
Новый кроссовер Toyota RAV4 начали собирать в России
В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Авто
Rolls-Royce представил Cullinan в спецверсии Black Badge
Компания Rolls-Royce завершает выпуск автомобилей в версии Black Badge выпуском ограниченной серии «черных» Cullinan.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Общество
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей
Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
Культура
Митинг «Сути времени» в честь Великого Октября начался в Москве
Митинг под лозунгом «Помним Великий Октябрь — отстоим право быть Человеком!» в Лермонтовском сквере в Москве проводит общественно-политическое движение «Суть времени», сообщает 7 ноября корреспондент ИА Красная Весна.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
Общество
Росгвардия показала новую эмблему с мечами без ножен
Федеральная служба войск национальной гвардии показала, как будет выглядеть эмблема на одежде сотрудников.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.