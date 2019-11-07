Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками. Предложение будет распространяться на заявки, которые будут поданы с 8 ноября текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

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Коммерсантъ10:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке в рамках программы с застройщиками

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