Экономика
News.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1--2,2 процентных пункта. Речь идёт о квартирах, заявки на которые будут поданы с 8 ноября 2019 года. Теперь минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
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