Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки

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