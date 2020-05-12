Экономика
ВедомостиСбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки
Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Технологии
Microsoft и Intel превратят вирусы в картинки
В рамках проекта STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis) партнеры создают систему, которая преобразует вирусы в черно-белые картинки, а потом изучает их.
Вести.Ru 12:38
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Общество
В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
RT на русском 12:41
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000
В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
RT на русском 21:54
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Политика
Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать дистанцию на заседаниях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию и другие меры защиты от коронавируса на заседаниях парламента.
Daily Storm 06:58
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Экономика
Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты
Российские банки снизили процент одобрений по кредитам. Особенно это консулось потребительских кредитов.
Телеканал 360° 19:55
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Общество
Названа дата окончания режима самоизоляции в Новосибирской области
Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
Atas.info 03:22
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Политика
В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Общество
Жизнь и здоровье людей: Путин назвал задачи по снятию ограничений
Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ обозначил, что при снятии ограничительных мер из-за коронавируса во главу угла должны быть поставлены жизнь, здоровье и безопасность людей.
РЕН ТВ вчера в 09:47
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений
Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:40
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Общество
Масочный режим введут в Иркутской области с 20 мая
"С 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий вводится обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте", - говорится в сообщении со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.
Интерфакс - Россия 05:51
Футбол
Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым
Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко.
Советский спорт 19:24