Экономика
ВедомостиСбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки
Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк. Минимальные ставки с учетом скидки составят от 5,9% годовых для квартиры в новостройке и от 7,8% для квартиры на вторичном рынке.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Политика
В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
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В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Авто
Новый Volvo XC100 превратят в электрокар
Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
SpeedMe вчера в 11:12
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
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«Илья меня любил»: Екатерина Климова чувствует вину перед бывшим мужем
В разговоре с Борисом Корчевниковым Климова честно созналась: чувствует свою вину перед бывшим мужем до сих пор, а их расставание было очень эмоциональным.
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Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Что касается Китая, то и ему такое противостояние вряд ли будет по душе.
Planet Today 07:59
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Армия и оружие
Жительница ДНР получила ожоги из-за вызванного атакой ВСУ пожара
Донецк, 12 мая 2020, 19:27 — REGNUM Жительница посёлка Старомихайловка (ДНР) получила ожоги рук и ног во время пожара, который произошёл в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 12 мая управление Народной милиции республики.
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Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Энергетика
США понизили прогноз по добыче нефти на 2020 и 2021 годы
Ожидается, что США в 2020 году будут добывать 11,7 млн баррелей нефти в сутки (на 0,5 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году).
Коммерсантъ 12:52
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди
Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
RuNews24.ru 01:58
Музыка
«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн
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Происшествия
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Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
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Ученые создали нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты
Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило во вторник агентство Mehr.
РИА Новости 11:43
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В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
ТАСС 06:34
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34