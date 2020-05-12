Экономика
Pravda.RuСбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
При условии регистрации ипотечных сделок в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 09:31
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Музыка
Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров
Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы.
Российская газета 06:12
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
РИА Новости 04:46
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Энергетика
Цена нефти на сырьевых биржах снизилась
Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE составляет $30,4 доллара за баррель, что ниже на 1,6% данных предыдущих торгов.
ИА Красная Весна вчера в 01:50
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств, в отношении сотрудника полиции, жестоко избившего задержанного.
Российская газета 08:57
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Игры
К выходу готовится ремастер Mafia II
В Сети уже появились первые догадки о значении данной записи. Фанаты думают, что 2K Games анонсируют переиздание игры Mafia II.
Live24 09:04
Общество
Роспотребнадзор может смягчить требования к салонам красоты
В пресс-службе Титова рассказали, что недавно состоялось онлайн-совещание представителей отрасли с бизнес-омбудсменом.
BFM.ru 11:51
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Наука
Специалисты рассказали о рождении разнояйцевых близнецов
В ходе недавно проведенного исследования специалисты обратили внимание на то, что частота рождения разнояйцевых близнецов меняется в зависимости от возраста матери: сначала она растет, а затем падает.
Anonsens 10:48
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Футбол
Рангник выдвинул ряд требований «Милану»
Немецкий специалист выдвинул сразу несколько требований красно-черным: он хочет получить пятилетний контракт с широкими полномочиями, а также заняться перестройкой системы «Милана».
Матч ТВ 08:33
Политика
США и Китай намерены добить мировую экономику
США и Китай могут добить мировую экономику. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон POCO F2 Pro
Компания Xiaomi презентовала флагманский смартфон POCO F2 Pro.
News.ru 10:34
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17