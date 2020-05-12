При условии регистрации ипотечных сделок в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации

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