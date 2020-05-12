Экономика
ТАСССбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде, следует из пресс-релиза кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей
Коммерсантъ вчера в 09:57
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
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Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Российские банки захотели выдавать кредиты по-новому.
Lenta.ru 01:42
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости вчера в 19:35
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Общество
Индекс 1,7 из пяти. Жители Саратова пренебрегают самоизоляцией
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая.
Взгляд-инфо 04:59
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Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
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Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Общество
Пожертвования на инфекционный центр в Саратове составили 65 млн рублей
В "Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове" поступило 65,2 млн рублей.
Взгляд-инфо 03:58
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Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров
Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
На Кубани сохраняется карантин до 23 мая
Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
Здоровье
В Башкирии вновь выросло количество зараженных коронавирусом
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине отметил рост количества инфицированных жителей республики вирусом COVID-19.
Горобзор.ру 01:40
Политика
Давид Тодуа вступил в должность главы Липецкого района
Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа.
Gorod48 05:23
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом
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Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
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Самолет «Почты России» совершил аварийную посадку в Красноярске
Как сообщила gnkk.ru пресс-секретарь аэропорта «Красноярск» Леся Никитина, прежде чем совершить посадку, самолет два часа кружил над краевым центром.
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Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
Общество
Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
REGNUM вчера в 15:10
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57