Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

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