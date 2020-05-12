Экономика

ТАССТАСССбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде, следует из пресс-релиза кредитной организации.
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Банк «Дом.РФ» с 13 мая снижает ставки по ипотеке до 7,6%

Коммерсантъ09:56

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Service03:03

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

Вести.Ru04:09

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАСС03:27

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

РБК03:10

Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотеке до 7,6%

Интерфакс08:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новости02:58
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Энергетика

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

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Происшествия

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Армия и оружие

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В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
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Флагманский кроссовер Hongqi замечен без маскировки

Шоу-кар E115 раскрылся без интерьера, а архитектура серийного салона повторяет седан Hongqi H9, хотя и не во всём.
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Общество

На Кубани с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований

В Краснодарском крае с 23 мая снимут режим карантина из-за коронавируса внутри муниципальных образований региона, при этом ограничения на передвижение между муниципальными образованиями сохранятся, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 08:34
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Общество

Пескова госпитализировали с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
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Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как получить выплаты гражданам, имеющим детей.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Общество

Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
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Общество

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила Голикова.
ТАСС 09:31
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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
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Космос

Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела

Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС вчера в 14:52
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Общество

Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России

Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
REGNUM 09:45
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Экономика

«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей

По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
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Авто

Компания Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020 Edition

Компания Toyota представила юбилейную версию гибридной Toyota Prius 2020 Edition, посвященную 20-летию с момента ее появления в США.
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
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Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:45
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Авто

Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер

Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Экономика

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс вчера в 10:13
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Общество

ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru вчера в 12:54
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