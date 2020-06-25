Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСбербанк снизил ставки по кредитам

Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что изменения вступили в силу с 18 июня.
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