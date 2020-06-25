Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Общество
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru вчера в 12:05
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ
Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
Армия и оружие
Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт
При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 23 июня в 11:54
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Общество
В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за некупленный товар
Если после похода в магазин в чеке обнаружился товар, который не был приобретен, за него можно вернуть деньги.
ТК Звезда 03:46
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной
Представитель шоумена Гарика Харламова рассказала о романтических отношениях юмориста и певицы Ольги Серябкиной.
ПолитРоссия 23 июня в 08:27
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru 23 июня в 04:06
Политика
Турецкая партия Vatan представила план с признанием Крыма российским
На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 15:04
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Культура
После съемок в Курске Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим»
Курск стал одним из последних городов, где прошли съемки программы с участием Джона Уоррена.
Курская правда 02:50
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Игры
Бывший глава Sony Worldwide Studios хотел бы видеть больше ААА-игр продолжительностью 12-15 часов
Бывший глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден, который ушёл из Sony в октябре прошлого года, поделился мыслями об AAA-играх.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Путешествия
Аэропорты Турции изменили позицию относительно тестов на коронавирус
Как сообщил чиновник, тесты на коронавирус пассажиры будут сдавать бесплатно.
Countryscanner вчера в 13:11
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Происшествия
В Черногории во время беспорядков пострадали четверо полицейских
Росбалт вчера в 20:59
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Авто
Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman
Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
32CARS.ru вчера в 17:02