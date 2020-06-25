Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

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Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБК03:45

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

Говорит Москва03:29

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.ру03:34

«Сбербанк» снизил процентные ставки по потребкредитам до 11,9%

Finam.Ru03:33

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфакс03:44

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАСС03:26
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