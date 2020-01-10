Финансы
ТАСССбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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с чего всё началось
Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.Ведомости03:37
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Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
Политика
Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла в ходе протестов в Иране.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Меган Маркл уехала из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду, сообщает Газета.ru. Арчи находился в Канаде под присмотром няни.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Космос
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Политика
WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Политика
Власти Ирана признали, что сбили украинский Boeing по ошибке
Шумиха в СМИ вынудила власти Ирана признаться, что они случайно сбили украинский Boeing.
Происшествия
Во Владивостоке во время пожара погибли четыре лошади
Космос
Появился первый полноценный снимок центра нашей Галактики
NASA показало самый полный и подробный инфракрасный снимок центра нашей галактики Млечный Путь.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay
Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Хоккей