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с чего всё началось

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

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