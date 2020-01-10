Финансы

ТАССТАСССбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Ведомости03:37

Подробнее о событии

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Ведомости03:37

Крупнейшие российские банки снизили проценты по вкладам

Фонтанка.Ру10:15

Крупнейшие банки в начале года снизили ставки вкладов в рублях

Forbes04:24

Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк снизили проценты по вкладам

News.ru13:22

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:10

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Банки.рувчера в 02:40

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Саминвесторвчера в 01:47
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Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
РИА Новости 16:45
Политика

Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла в ходе протестов в Иране.
РИА Новости 18:20
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM 08:37
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Общество

Меган Маркл уехала из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду, сообщает Газета.ru. Арчи находился в Канаде под присмотром няни.
РИАМО вчера в 04:37
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия 17:50
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 09 января в 07:14
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Piter.tv вчера в 04:13
Спорт

Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 500 м

Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
RT на русском 08:35
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости вчера в 00:00
Космос

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Происшествия

В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед

РИА Новости 11:12
Политика

WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
RT на русском 19:50
Кино

Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Piter.tv 05:50
Здоровье

Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Народные новости 01:11
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости 09 января в 09:55
Политика

Власти Ирана признали, что сбили украинский Boeing по ошибке

Шумиха в СМИ вынудила власти Ирана признаться, что они случайно сбили украинский Boeing.
Lisa.ru 03:30
Происшествия

Во Владивостоке во время пожара погибли четыре лошади

АиФ Владивосток 19:13
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM 00:34
Космос

Появился первый полноценный снимок центра нашей Галактики

NASA показало самый полный и подробный инфракрасный снимок центра нашей галактики Млечный Путь.
News.ru вчера в 13:57
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru вчера в 11:06
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay

Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
Astera вчера в 14:49
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru 03:22
Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Ридус 11:59
Экономика

«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Отмечается, что в 2019 году только три банка из топ-30 продолжали выдавать POS-займы: "Тинькофф", Почта банк и "Хоум кредит" банк.
ТАСС 19:02
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
РИА Новости 10:59
Общество

Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
РБК 19:00
Общество

На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн

Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Русская Планета 07:13
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка

Спорт-Экспресс 09 января в 21:42
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