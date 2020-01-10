Финансы

ТАССТАСССбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
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Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк снизили проценты по вкладам

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Крупнейшие российские банки снизили проценты по вкладам

Фонтанка.Ру10:15

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

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Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

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Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:10

Крупнейшие банки в начале года снизили ставки вкладов в рублях

Forbes04:24

Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.рувчера в 06:54
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Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса.
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Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

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Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
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Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Ежедневные Новости Владивостока 09 января в 13:41
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При подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США

В результате подрыва американского боевого автомобиля на мине, заложенной на одной из дорог в южной части Афганистана, погибли двое американских военнослужащих, сообщил афганский телеканал «Толо Ньюс».
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Впервые за 15 лет трое россиян попадут в топ-20 рейтинга ATP

В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.
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Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
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Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
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В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

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В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
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Хоккей

МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
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Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
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Руководитель департамента судейства РФС перед прилетом в Россию дал короткое интервью нашим венгерским коллегам, чье издание, как и «Спорт-Экспресс», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).
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Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России

Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
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