Финансы
ТАСССбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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с чего всё началось
Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.Ведомости03:37
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Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, благодаря которому школа будет иметь право ставить "зачтено" по таким дисциплинам, как музыка, ИЗО и физкультура.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Политика
Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск
В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина без штанов снялась на фоне мусорных баков
Снимки попали в социальные сети. Примечательно, что не только фон для фото вызвал у фанатов вопросы, но и внешний вид певицы.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Космос
Первый метеоритный дождь обрушился на Землю в 2020 году
В микроблоге CNN в Твиттере отмечают: "Астронавт НАСА Кристина Кох опубликовала ослепительное изображение Квадрантидного метеорного дождя-первого метеорного дождя 2020 года-с твитом, в котором говорится, что падающие звезды можно увидеть из космоса".
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае возросло до 10
Число пострадавших в столкновении автобуса с шестью машинами в Пермском крае возросло до 10-ти.
Политика
Соавтор World of Tanks создаст политическую партию
Как рассказал Вячеслав Макаров, директор отдела продукции World of Tanks компании Wargaming.net, его партия примет участие в региональных парламентских выборах в 2020 году.
Общество
Умер султан Омана, правивший полвека
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Кино
Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
Американский режиссёр Роберт Земекис планирует снять научно-фантастический триллер.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.