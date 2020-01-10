Финансы

ТАССТАСССбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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с чего всё началось

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Как упали ставки Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Ведомости03:37

Подробнее о событии

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Саминвесторвчера в 01:47

Крупнейшие российские банки снизили проценты по вкладам

Фонтанка.Ру10:15

Крупнейшие банки в начале года снизили ставки вкладов в рублях

Forbes04:24

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Ведомости03:37

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАССвчера в 11:10

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Банки.рувчера в 02:40

Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк снизили проценты по вкладам

News.ru13:22
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 09:32
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 21:26
Общество

Королева Великобритании назначила совещание из-за принца Гарри

REGNUM 18:55
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, благодаря которому школа будет иметь право ставить "зачтено" по таким дисциплинам, как музыка, ИЗО и физкультура.
ТАСС 07:35
Армия и оружие

США намерены построить базы в Азии для противостояния России и Китаю

News.ru 00:31
Армия и оружие

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Rusvesna.su 06:34
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Общество

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:03
Политика

Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск

В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
МонаВиста 07:33
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина без штанов снялась на фоне мусорных баков

Снимки попали в социальные сети. Примечательно, что не только фон для фото вызвал у фанатов вопросы, но и внешний вид певицы.
7Дней.ру 18:00
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС вчера в 03:52
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

В США почтили память погибших в стране летчиков из СССР и Канады

Газета.Ru 20:55
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
Экономика

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Коммерсантъ 21:13
Космос

Первый метеоритный дождь обрушился на Землю в 2020 году

В микроблоге CNN в Твиттере отмечают: "Астронавт НАСА Кристина Кох опубликовала ослепительное изображение Квадрантидного метеорного дождя-первого метеорного дождя 2020 года-с твитом, в котором говорится, что падающие звезды можно увидеть из космоса".
SM News 02:35
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру вчера в 15:11
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае возросло до 10

Число пострадавших в столкновении автобуса с шестью машинами в Пермском крае возросло до 10-ти.
Радио Маяк вчера в 07:39
Политика

В Иране начались протесты из-за сбитого украинского боинга

Компания 13:15
Политика

Соавтор World of Tanks создаст политическую партию

Как рассказал Вячеслав Макаров, директор отдела продукции World of Tanks компании Wargaming.net, его партия примет участие в региональных парламентских выборах в 2020 году.
ГЛАС.RU вчера в 03:58
Общество

Умер султан Омана, правивший полвека

Интерфакс 01:46
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Vivo NEX 3 5G

ITZine.ru вчера в 09:10
Здоровье

Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Народные новости 01:11
Кино

Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер

Американский режиссёр Роберт Земекис планирует снять научно-фантастический триллер.
Профиль 13:41
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
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