Финансы

ИзвестияИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ruвчера в 04:29

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РБКвчера в 04:10

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

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Интерфаксвчера в 03:44

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАССвчера в 03:26
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