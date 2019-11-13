Экономика
9111.ruСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года. Старт новогодней акции объявлен в среду, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Astera вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 11 ноября в 09:20
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество
Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить «полноценный отчет» по ситуации в Благовещенске, где учащийся колледжа открыл стрельбу в учебном заведении.
Коммерсантъ 05:36
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Футбол
Сразу несколько клубов РПЛ заинтересовались форвардом «Луча» Алиевым
Нападающим "Луча" Саидом Алиевым заинтересовались несколько клубов российской Премьер-Лиги.
Soccer.ru 04:38
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
Говорит Москва вчера в 12:30
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Гаджеты
Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
Игромания.ру вчера в 16:23
Политика
Зеленский понадеялся на мир в Донбассе после нормандского саммита
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о перспективах проведения нормандского саммита.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 11 ноября в 00:42
Хоккей
Илья Воробьев: «Когда принял „Магнитку“ у нее не было „физики“»
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Neva.Today вчера в 15:20
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика
В конгрессе США прошли первые слушания по импичменту Трампа
В конгрессе США в среду, 13 ноября, прошли первые открытые слушания по импичменту американского лидера Дональда Трампа.
Life.ru вчера в 18:57
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие
В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон
За месяц до премьеры первого сезона стрим-сервис Netflix заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».
КиноПоиск 02:09
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
Здоровье
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Lenta.ru вчера в 09:35
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Коммерсантъ 04:22
Общество
«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки
Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.
Ридус вчера в 14:02