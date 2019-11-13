Экономика

9111.ru9111.ruСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года. Старт новогодней акции объявлен в среду, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сбербанк уменьшил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 04:46

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

РБКвчера в 05:32

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 30 января

Коммерсантъвчера в 05:25

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Ведомостивчера в 05:22

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Rambler News Serviceвчера в 04:30

Сбербанк перед Новым годом снизил ставки по потребительским кредитам

Forbesвчера в 06:28

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам в рамках новогодней акции

DP.RUвчера в 06:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек

Политика Сегодня вчера в 21:56
Происшествия

МВД изъяло оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли у жителя подмосковного Жуковского оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра.
RT на русском 00:39
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Волга-Медиа 01:22
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие

В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы

Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Lenta.ru 01:29
Хоккей

Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Вести.Ru вчера в 22:57
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Происшествия

Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники

REGNUM вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Гаджеты

В продажу поступили первые «умные» часы Xiaomi

Ferra 11 ноября в 02:38
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

В «Артеке» умерла 15-летняя школьница

Девочка из Махачкалы умерла в крымском лагере «Артек». Школьница отдыхала в знаменитом детском лагере.
LentaChel.ru вчера в 05:27
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости вчера в 05:00
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»

РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Здоровье

Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения

Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Вечерний Волгоград вчера в 06:28
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрия Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Транспорт

На Приморском проспекте после Ушаковского моста перекрыто движение

Автовладельцы Петербурга, направляющиеся из города по Приморскому проспекту, в четверг утром, 14 ноября, столкнулись с неприятным сюрпризом: дорога после Ушаковского моста оказалась полностью перекрыта.
Мойка78 00:55
Политика

В Ростове назвали число граждан ДНР и ЛНР, получивших паспорта РФ

На территории Ростовской области с июня 2019 года работают два пункта по вопросам миграции МВД России, которые в упрощенном порядке выдают паспорта РФ гражданам ЛНР и ДНР.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Культура

Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре

На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
АБН 11 ноября в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное