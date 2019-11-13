Экономика
9111.ruСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года. Старт новогодней акции объявлен в среду, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Происшествия
Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек
Политика Сегодня вчера в 21:56
Происшествия
МВД изъяло оружие и боеприпасы у жителя подмосковного Жуковского
Сотрудники ГУ МВД России по Московской области изъяли у жителя подмосковного Жуковского оружие и более 1 тыс. патронов различного калибра.
RT на русском 00:39
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия
Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Волга-Медиа 01:22
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие
В Белоруссии объяснили отказ от российской военной базы
Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, власти Белоруссии, отказываясь от размещения российской военной базы, хотят добиться от Москвы предложений по экспорту нефти.
Lenta.ru 01:29
Хоккей
Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".
Вести.Ru вчера в 22:57
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском вчера в 11:44
Происшествия
Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
REGNUM вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
WMJ.ru вчера в 04:41
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Lenta.ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Гаджеты
В продажу поступили первые «умные» часы Xiaomi
Ferra 11 ноября в 02:38
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия
В «Артеке» умерла 15-летняя школьница
Девочка из Махачкалы умерла в крымском лагере «Артек». Школьница отдыхала в знаменитом детском лагере.
LentaChel.ru вчера в 05:27
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
Ведомости вчера в 05:00
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»
РИА Новости вчера в 17:01
Политика
Сенатор США заблокировал резолюцию о геноциде армян Турцией
Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.
Российская газета вчера в 20:30
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Здоровье
Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения
Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Вечерний Волгоград вчера в 06:28
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрия Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Транспорт
На Приморском проспекте после Ушаковского моста перекрыто движение
Автовладельцы Петербурга, направляющиеся из города по Приморскому проспекту, в четверг утром, 14 ноября, столкнулись с неприятным сюрпризом: дорога после Ушаковского моста оказалась полностью перекрыта.
Мойка78 00:55
Политика
В Ростове назвали число граждан ДНР и ЛНР, получивших паспорта РФ
На территории Ростовской области с июня 2019 года работают два пункта по вопросам миграции МВД России, которые в упрощенном порядке выдают паспорта РФ гражданам ЛНР и ДНР.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Культура
Александра Пахмутова отметила 90-летний юбилей в Большом театре
На Исторической сцене Большого театра свое 90-летие отметила композитор Александра Пахмутова.
АБН 11 ноября в 05:06