Экономика

9111.ru9111.ruСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года. Старт новогодней акции объявлен в среду, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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