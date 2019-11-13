Экономика

9111.ru9111.ruСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк анонсировал снижение ставок по потребительским кредитам до 30 января 2020 года. Старт новогодней акции объявлен в среду, 13 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
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Сбербанк уменьшил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 04:46

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

РБКвчера в 05:32

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам до 30 января

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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

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Сбербанк перед Новым годом снизил ставки по потребительским кредитам

Forbesвчера в 06:28

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам в рамках новогодней акции

DP.RUвчера в 06:53
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

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Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Сергей Петров решил продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
BFM.ru 11:30
Происшествия

Студент открыл стрельбу в колледже в амурском Благовещенске

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
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Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Политика

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
ТАСС 11:07
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru 09:49
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
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Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Известия 10:58
Политика

Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
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Объяснена живучесть «рук-базук»

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 11:48
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Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

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Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

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Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
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Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)

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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4

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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Московский Комсомолец 11:46
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций

РИА Новости 11:03
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Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
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