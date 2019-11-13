Экономика
ВедомостиСбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до 30 января 2020 г. включительно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Игры
Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря
Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.
Общество
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей для закупки новогодних подарков сотрудникам госкорпорации.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Музыка
Критик Соседов жестко раскритиковал концерт Пугачевой в Минске
Музыкальный критик Сергей Соседов, известный нелестными отзывами о звездах отечественной сцены, жестко раскритиковал прощальный концерт Аллы Пугачевой, который она дала в Минске 2 ноября.
Армия и оружие
Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США
Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Культура
Невзоров заявил, что Галкину отменяют концерты
«Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты», — сказал Невзоров в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».
Политика
Медведев назначил нового куратора мусорной реформы
В пресс-службе Минприроды агентству пояснили, что Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого
Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
На Ставрополье задержали мужчину, напавшего на детей и учительницу
В городе Нефтекумск Ставропольского края задержали 63-летнего пенсионера, которого подозревают в угрозах игравшим на детской площадке мальчикам, и нападении с ножом на учительницу.
Происшествия
Защита историка Соколова подала жалобу на его арест
Адвокат историка из СПбГУ Олега Соколова, арестованного за убийство, подал жалобу на постановление Октябрьского районного суда Петербурга.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Экономика
В Волгоградской области утвердили профицитный бюджет на три года
Волгоградская областная дума утвердила в первом чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Армия и оружие
На Украине начали готовиться к отмене призыва в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что модель срочной службы в армии не имеет будущего и объявил, что в стране начали готовиться к отмене призыва.