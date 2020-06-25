Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.

Происшествия На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе. 1,9K

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Общество В Башкирии на день запретят продажу алкоголя Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий. 13

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,9K

Общество Половина россиян выступили против прививки от коронавируса Половина россиян (50 процентов) не стали бы делать прививку от коронавируса, следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 6

Общество Песков прокомментировал дело Серебренникова Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 67

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 6

Политика Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 585

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 911

Шоу-бизнес Раскрыто прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Херд Как сообщило зарубежное интернет-издание Mirror, на одном из последних заседаний суда по бракоразводному процессу 34-летней Эмбер Хедр с 57-летним Джонни Деппом стало известно, тайное прозвище Илона Маска. 2

Авто «АвтоВАЗ» продлит жизнь Chevrolet Niva под брендом Lada до 2033 года Модель Chevrolet Niva, выпускавшаяся "АвтоВАЗом" совместно с GM и недавно выкупленная российским заводом, сменит поколение в 2023 году, ее выпуск продлится, как минимум, до 2033 года, узнала "Газета.Ru".

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 178

Происшествия ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве 1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.

Авто Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве Volkswagen Polo Sedan в России.

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 222

Энергетика Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. 149

Общество Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. 1

Политика Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. 5

Общество С 1 июля проиндексируют пенсию некоторым пенсионерам Согласно поправке, принятой в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года начнут получать страховую пенсию с индексацией пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и осуществляющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки и попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.

Здоровье Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда». 17