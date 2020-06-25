Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
Читать в источнике
Оценить651
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
В Башкирии на день запретят продажу алкоголя
Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Половина россиян выступили против прививки от коронавируса
Половина россиян (50 процентов) не стали бы делать прививку от коронавируса, следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
Lenta.ru 06:41
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Политика
Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил
Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Херд
Как сообщило зарубежное интернет-издание Mirror, на одном из последних заседаний суда по бракоразводному процессу 34-летней Эмбер Хедр с 57-летним Джонни Деппом стало известно, тайное прозвище Илона Маска.
Актуальные Новости 04:52
Авто
«АвтоВАЗ» продлит жизнь Chevrolet Niva под брендом Lada до 2033 года
Модель Chevrolet Niva, выпускавшаяся "АвтоВАЗом" совместно с GM и недавно выкупленная российским заводом, сменит поколение в 2023 году, ее выпуск продлится, как минимум, до 2033 года, узнала "Газета.Ru".
Газета.Ru 01:56
Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Армия и оружие
В США считают наступательным вооружением ледокол «Иван Папанин»
В США считают так называемым наступательным вооружением ледокол «Иван Папанин», способный нести крылатые ракеты «Калибр».
Актуальные Новости 01:19
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru вчера в 05:20
Авто
Volkswagen отзывает седаны Polo в РФ
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве Volkswagen Polo Sedan в России.
Автоновости дня вчера в 12:14
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Общество
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Спорт
Бета-тест Path of Exile 2 начнётся не раньше 2021 года
Игромания.ру 06:39
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсию некоторым пенсионерам
Согласно поправке, принятой в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года начнут получать страховую пенсию с индексацией пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и осуществляющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки и попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Пункт А вчера в 02:19
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко вернется в Москву 26 июня
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу.
Вести.Ru 07:03
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета
Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 01:25
Авто
Электрический кроссовер появится у «Cadillac»
Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.
ГЛАС.RU 03:44
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50