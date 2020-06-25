Финансы

ИзвестияИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать547

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ruвчера в 04:29

Сбербанк снизил ставки по кредитам

РБКвчера в 04:10

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 03:34

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Известиявчера в 04:01

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

ТАССвчера в 03:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

РИА Новости вчера в 17:54
6,6K
Происшествия

Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
47
Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
731
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
192
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
478
Авто

Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей

В Северной столице самым дорогим в обслуживании оказался Skoda Karoq - за первые три ТО владельцу придется заплатить 43 720 рублей, а минимальных затрат потребует Hyundai Solaris - 25 936 рублей.
Новые автомобили 09:31
2
Авто

В России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга

Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года.
МонаВиста 11:28
2
Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

Аргументы и Факты вчера в 11:42
1
Политика

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
105
Общество

Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
6
Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
1,6K
Футбол

«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 10:55
Общество

Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
804
Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
29
Шоу-бизнес

Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией

Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
30
Культура

В Екатеринбурге перенесли Венский фестиваль

11-й Венский фестиваль музыкальных фильмов, который должен был пройти с 1 по 24 июля, перенесут из-за пандемии коронавируса.
АиФ Урал 08:16
2
Наука

Обнаружены новые частицы у Солнца

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
12
Здоровье

Мясников перечислил способные нанести вред здоровью лекарства

Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что некоторые лекарства способны навредить здоровью человека.
Московский Комсомолец 09:17
17
Общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
7
Киберспорт

Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2

Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Игры

Xbox Series S тоже отправится в релиз

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой.
Megaobzor.com вчера в 16:32
1
Общество

Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами

Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
Rambler News Service 05:05
23
Происшествия

Стали известны мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

Ридус 02:28
101
Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
14
Общество

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
1,1K
Происшествия

На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом

На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.
Российская газета 09:27
3
Происшествия

Популярный российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области.
Русская Планета вчера в 17:21
109
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
6
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, как получить новую выплату на детей

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении ПФР.
News.ru 23 июня в 14:42
33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное