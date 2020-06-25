Финансы
ИзвестияСбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — приводит ТАСС текст пресс-релиза банка. При этом фиксированная ставка в 11,9% будет действовать на кредиты от 1 млн рублей.
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Общество
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РИА Новости вчера в 17:54
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
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RT на русском 07:33
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей
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Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года.
МонаВиста 11:28
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Политика
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Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Газета.Ru 10:46
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 10:55
Общество
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Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
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Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией
Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
Культура
В Екатеринбурге перенесли Венский фестиваль
11-й Венский фестиваль музыкальных фильмов, который должен был пройти с 1 по 24 июля, перенесут из-за пандемии коронавируса.
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Обнаружены новые частицы у Солнца
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Здоровье
Мясников перечислил способные нанести вред здоровью лекарства
Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что некоторые лекарства способны навредить здоровью человека.
Московский Комсомолец 09:17
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
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Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Игры
Xbox Series S тоже отправится в релиз
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Megaobzor.com вчера в 16:32
Общество
Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами
Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
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Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Происшествия
На подъезде к Казани произошло смертельное ДТП с КамАЗом
На участке автодороги Казань - Шемордан, проходящей по территории Пестречинского района Татарстана, днем произошло серьезное ДТП.
Российская газета 09:27
Происшествия
Популярный российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области.
Русская Планета вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, как получить новую выплату на детей
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении ПФР.
News.ru 23 июня в 14:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27