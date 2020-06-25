Финансы

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9%

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Вести.Ruвчера в 04:29

Сбербанк снизил ставки по кредитам

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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

Интерфаксвчера в 03:44

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Банки.рувчера в 03:34
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