Финансы
Российская газетаСбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
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Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Кино
Продюсеры «Соника в кино» снимут сериал по Disco Elysium
Cyber.sports.ru 13:47
Киберспорт
Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля
Компания Techland объявила, что релиз дополнения Hellraid к игре Dying Light выйдет 23 июля.
CT news 17:27
Шоу-бизнес
Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
ФАН вчера в 13:48
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
УАЗ решил отказаться от топового внедорожника в связи с нехваткой средств, информирует в пятницу, 26 июня, «АвтоВзгляд», опираясь на свои источники на предприятии.
CarsWeek.ru 07:15
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Общество
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш 00:53
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
Известия 18:10
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке
Газета.Ru вчера в 09:01
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
ТАСС 19:05
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
Общество
Стриминговая платформа Twitch забанила Гая Dr Disrespect Бэйма
Стриминговая платформа Twitch забанила одного из самых популярных стримеров мира, 38-летнего Гая Dr Disrespect Бэйма.
Чемпионат 17:23
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату.
Комсомольская правда 24 июня в 17:38
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47