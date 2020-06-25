Экономика
Российская газетаСбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
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Авто
Новый Kia Carnival стал кросс-вэном
Autorating.ru вчера в 06:42
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Политика
Путин поздравил российских выпускников школ и вузов
Москва, 27 июня 2020, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля.
REGNUM 17:44
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Баскетбол
В НБА признали возможность отмены сезона
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признал, что в лиге рассматривают сценарий, при котором сезон может не возобновиться или же чемпионат может быть снова прерван.
RT на русском 17:17
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань 09:30
Авто
АвтоВАЗ готовит к выпуску модели на новой платформе Renault-Nissan
Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS, а точнее ее новая модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 05:15
Кино
Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли
Киноафиша России 05:34
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Политика
Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин.
Газета.Ru 10:57
Экономика
Минтруд предложил размер средней пенсии для неработающих пенсионеров
Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).
РБК 23 июня в 05:28
Шоу-бизнес
Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида
Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru 01:38
Энергетика
ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию
ФАС предложила досрочно снять запрет на импорт бензина в Россию.
Urbc.Ru 03:20
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился второй подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Кино
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
Кино-Панк вчера в 13:17
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 08:42
Культура
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Evo-rus.com 04:02
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 17:56