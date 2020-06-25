Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

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