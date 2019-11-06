Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 4,25% годовых, по вкладу «Управляй» — до 3,95% годовых. В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре 2019 года. С 28 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — с 7 до 6,5%.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

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РБК10:14

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47
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