Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 4,25% годовых, по вкладу «Управляй» — до 3,95% годовых. В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре 2019 года. С 28 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — с 7 до 6,5%.
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Футбол
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Кино
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Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Экономика
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В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Армия и оружие
На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
Политика
Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом»
Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
Происшествия
Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Общество
Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители
Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» преодолел 319 м по обратной стороне Луны
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.