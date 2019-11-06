Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 4,25% годовых, по вкладу «Управляй» — до 3,95% годовых. В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре 2019 года. С 28 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — с 7 до 6,5%.
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Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ru13:09

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

News.ru09:43

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41
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Футбол

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
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В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
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Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
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Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
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Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru вчера в 01:03
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Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза вчера в 23:06
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Газета.Ru 14:59
Армия и оружие

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Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Армия и оружие

На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском вчера в 10:51
Политика

Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом»

Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Российская газета 19:19
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Мойка78 18:51
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Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
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Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Происшествия

Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Lenta.ru 18:12
Общество

Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители

Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
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Шоу-бизнес

Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

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Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
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Китайский луноход «Юйту-2» преодолел 319 м по обратной стороне Луны

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Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
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