Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
По вкладу «Пополняй» максимальная ставка снижена до 4,25% годовых, по вкладу «Управляй» — до 3,95% годовых. В предыдущий раз Сбербанк снижал ставки по рублевым вкладам в сентябре 2019 года. С 28 октября Банк России снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — с 7 до 6,5%.
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Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Происшествия
В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки.
РБК 17:37
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru 17:47
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый управляемый полет
Evo-rus.com вчера в 12:46
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В конце прошлого года 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова столкнулась с проблемами со здоровьем.
Вокруг ТВ 10:16
Политика
ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Известия 17:37
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай», «ПСЖ» победил «Брюгге»
В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле с «ПСЖ». Матч пройдет 26 ноября, а «Брюгге» в тот же день сразится с «Галатасараем».
Советский спорт 17:17
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Sport24.ru 10:02
Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.
RT на русском 16:30
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека
Как пояснил врач, люди переключаются на электронные устройства для курения из страха перед различными видами онкозаболеваний, которые могут возникнуть от курения обычных сигарет.
REGNUM 12:30