с чего всё началось

Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Спорт Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.

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Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

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