Финансы
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.
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с чего всё началось
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте Банка России.Коммерсантъвчера в 08:07
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:1).
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Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
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