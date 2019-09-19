Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Максимальная ставка по вкладу сроком на год составляет 5,75%. В середине июля Сбербанк также снижал ставки по рублевым вкладам — в среднем на 0,5 п.п. Тогда максимальная ставка по розничному вкладу в национальной валюте составляла 5,05,%, с учетом капитализации процентов — 5,44%.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:26, Вашингтон
Здоровье
Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки
Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
SM News 04:51
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Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
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Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
RT на русском 07:47
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Общество
Ленобласть готовится к первому снегу
Российская газета 07:38
Происшествия
Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными
Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Pravda.Ru 05:02
Гаджеты
Huawei провела презентацию смартфона Huawei Mate 30 Pro
В ходе своей конференции, проходящей в Мюнхене, компания Huawei представила смартфон Huawei Mate 30 Pro.
ITZine.ru 09:20
Экономика
С октября Украина начнет отказываться от монет
25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.
Известия 08:09
Происшествия
Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы
Пациент больницы в Железногорске Красноярского края потерялся и более двух суток провел в подвальном помещении этого же лечебного учреждения, сообщила РИА Новости представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская.
РИА Новости 07:15
Здоровье
Умирающий севастополец обратился к министру здравоохранения РФ
Инвалид 2-й группы Юрий Воробьев неоднократно обращался во все инстанции с просьба купить лекарства для лечения его редчайшей болезни.
Ruinformer.com 04:06
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Авто
Mitsubishi раскрыла секреты своего нового кроссовера
Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового паркетника.
iReactor 03:21
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
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Александр Дюков: «Работа по реформированию судейства началась»
После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе.
Спорт-Экспресс 07:55
Общество
Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП
В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:53
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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Происшествия
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
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