Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Максимальная ставка по вкладу сроком на год составляет 5,75%. В середине июля Сбербанк также снижал ставки по рублевым вкладам — в среднем на 0,5 п.п. Тогда максимальная ставка по розничному вкладу в национальной валюте составляла 5,05,%, с учетом капитализации процентов — 5,44%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК08:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Ведомости08:21

Сбербанк запустил промовклад с повышенной процентной ставкой

Банки.ру03:12

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАСС06:41

Сбербанк понизил ставки по некоторым вкладам, запустил промо-вклад с повышенной ставкой

Финмаркет06:14

Сбербанк принял непопулярное решение

Deita.ru05:00

Сбербанк снизил ставки по вкладам

РИА Новости07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:26, Вашингтон
Здоровье

Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки

Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
SM News 04:51
Гаджеты

Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве

Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Экономика

Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
RT на русском 07:47
Происшествия

Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Общество

Ленобласть готовится к первому снегу

Российская газета 07:38
Происшествия

Экс-руководителей АЭС «Фукусима-1» признали невиновными

Суд Токио сегодня, 19 сентября, признал невиновными бывших руководителей компании оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power.
Pravda.Ru 05:02
Гаджеты

Huawei провела презентацию смартфона Huawei Mate 30 Pro

В ходе своей конференции, проходящей в Мюнхене, компания Huawei представила смартфон Huawei Mate 30 Pro.
ITZine.ru 09:20
Экономика

С октября Украина начнет отказываться от монет

25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.
Известия 08:09
Происшествия

Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы

Пациент больницы в Железногорске Красноярского края потерялся и более двух суток провел в подвальном помещении этого же лечебного учреждения, сообщила РИА Новости представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская.
РИА Новости 07:15
Здоровье

Умирающий севастополец обратился к министру здравоохранения РФ

Инвалид 2-й группы Юрий Воробьев неоднократно обращался во все инстанции с просьба купить лекарства для лечения его редчайшей болезни.
Ruinformer.com 04:06
Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

Вечерний курьер 04:03
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика

Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Авто

Mitsubishi раскрыла секреты своего нового кроссовера

Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового паркетника.
iReactor 03:21
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Футбол

Александр Дюков: «Работа по реформированию судейства началась»

После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе.
Спорт-Экспресс 07:55
Общество

Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП

В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:53
Происшествия

В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

Российская газета вчера в 04:55
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Футбол

Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы

Вести.Ru вчера в 19:40
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Происшествия

Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Кино

Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»

В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное