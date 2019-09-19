Финансы

РБКРБКСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Максимальная ставка по вкладу сроком на год составляет 5,75%. В середине июля Сбербанк также снижал ставки по рублевым вкладам — в среднем на 0,5 п.п. Тогда максимальная ставка по розничному вкладу в национальной валюте составляла 5,05,%, с учетом капитализации процентов — 5,44%.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

DP.RU09:31

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАСС06:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Ведомости08:21

Сбербанк снизил ставки по вкладам

РИА Новости07:57

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РБК08:41

Сбербанк принял непопулярное решение

Deita.ru05:00

Сбербанк запустил промовклад с повышенной процентной ставкой

Банки.ру03:12
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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

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France Football учредил награду имени Льва Яшина

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Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме

По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
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Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево.
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Китай купил Су-35 для раскрытия секретов Су-57

В информационном агентстве Sina, издаваемом в КНР, сообщили, что китайские власти могли закупить партию российских Су-35, чтобы раскрыть секреты Су-57.
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В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры

В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
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В Уфе состоялся матч молодежного первенства России. "Спартак" одержал победу над "Уфой".
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Экономика

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Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
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В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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