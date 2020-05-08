Финансы
АБНСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
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Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
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Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
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Коронавирусом заразились 100 сотрудников Банка России
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Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
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Мишустин провел совещание из больницы
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Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru вчера в 12:41
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ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
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Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры проводят проверку информации, опубликованной в СМИ, якобы 90-летнюю бабушку с коронавирусом оставили одну у подъезда её дома.
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В Минске запретили «Бессмертный полк»
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