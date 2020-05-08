Финансы

АБНАБНСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Банки пытаются сохранить вкладчиков в условиях мягкой политики ЦБ

Коммерсантъ08 мая в 13:10

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Ведомости08 мая в 04:56

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РИА Новости08 мая в 04:56

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Forbes08 мая в 07:19

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд

РИА ОмскИнформ08 мая в 04:46
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

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В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии

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Биатлон

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Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова не обсуждать историю своей дисквалификации в 2015 году за применение эритропоэтина (ЭПО).
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Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

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Директор «Исторического квартала» погиб в ДТП под Красноярском

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Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

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На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
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Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
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