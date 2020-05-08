Финансы
АБНСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
РИА ОмскИнформ08 мая в 04:46
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