Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях до 3,65%. Теперь ставка по вкладу "Сохраняй" составляет 3,65% вместо 4,15% при условии, что он будет открыт на полгода-год на сумму от 400 тысяч рублей.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

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Политика Песков: Кремль не устроит регионам с низкой явкой «разбор полётов» Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей. 4

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 770

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