Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях до 3,65%. Теперь ставка по вкладу "Сохраняй" составляет 3,65% вместо 4,15% при условии, что он будет открыт на полгода-год на сумму от 400 тысяч рублей.
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Сбербанк ввел сезонный вклад «Лето Онлайн»

Банки.ру05:59

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

РИА Новости06:03

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

ПРАЙМ06:03

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

АБН06:07

Сбербанк вводит новый вклад «Лето Онлайн»

ИА БанкИнформСервис04:20
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Политика

Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
RT на русском 06:12
1
Политика

Песков: Кремль не устроит регионам с низкой явкой «разбор полётов»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.
News.ru 05:54
4
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
4
Футбол

«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым

Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 01:26
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
120
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
150
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

МИД РФ заявил об отсутствии доказательств «сговора» России с талибами

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники назвала контрабандиста наркотиков Рахмата Азизи посредником в якобы существовавшем сотрудничестве России с запрещённым в нашей стране террористической организацией «Талибан».
Говорит Москва 04:35
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
204
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
73
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
72
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
233
Общество

ФСБ изъяла у россиян 77 единиц оружия и 103 килограмма тротила

ФедералПресс 03:32
9
Гаджеты

На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20

Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
2
Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
7
Наука

Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

Evo-rus.com вчера в 04:18
170
Экономика

ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Футбол

Черданцев о ВАР: «Надо, чтобы к ВАР могли обращаться тренеры. Иначе это превращается в цирк»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе ВАР.
Sports.ru 04:26
Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
3
Происшествия

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта

Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
102
Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08
19
Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
20
Политика

В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем

Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
13
Происшествия

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
73
Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

CT news 05:26
368
Общество

Жертвами коронавируса в Петербурге признали ещё 25 мужчин и 20 женщин

В четверг, 2 июля, жертвами пандемии официально признали 25 мужчин в возрасте от 42 лет до 91 года, а также 20 женщин, которым было от 22 до 90 лет.
DP.RU 05:40
17
Общество

Треть детских лагерей может закрыться из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России может закрыться треть детских лагерей.
Православие и Мир 06:06
12
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