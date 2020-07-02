Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях до 3,65%. Теперь ставка по вкладу "Сохраняй" составляет 3,65% вместо 4,15% при условии, что он будет открыт на полгода-год на сумму от 400 тысяч рублей.
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Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
RT на русском 06:12
Политика
Песков: Кремль не устроит регионам с низкой явкой «разбор полётов»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.
News.ru 05:54
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 01:26
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
МИД РФ заявил об отсутствии доказательств «сговора» России с талибами
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники назвала контрабандиста наркотиков Рахмата Азизи посредником в якобы существовавшем сотрудничестве России с запрещённым в нашей стране террористической организацией «Талибан».
Говорит Москва 04:35
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле организаторы сообщили, что «Кинотавр» перенесли на осень из-за пандемии.
Кубань 24 05:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
ФСБ изъяла у россиян 77 единиц оружия и 103 килограмма тротила
ФедералПресс 03:32
Гаджеты
На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Экономика
ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»
«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Коммерсантъ 02:48
Футбол
Черданцев о ВАР: «Надо, чтобы к ВАР могли обращаться тренеры. Иначе это превращается в цирк»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о работе ВАР.
Sports.ru 04:26
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Политика
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Политика
В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем
Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Общество
Жертвами коронавируса в Петербурге признали ещё 25 мужчин и 20 женщин
В четверг, 2 июля, жертвами пандемии официально признали 25 мужчин в возрасте от 42 лет до 91 года, а также 20 женщин, которым было от 22 до 90 лет.
DP.RU 05:40
Общество
Треть детских лагерей может закрыться из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса в России может закрыться треть детских лагерей.
Православие и Мир 06:06