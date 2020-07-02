Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента. Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

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