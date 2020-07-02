Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента. Такие условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 126 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 126.

Наука Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу Ученые из Каролинского института в Стокгольме рассказали о новом открытии относительно человеческого иммунитета к коронавирусной инфекции.

Общество Выплата на ребенка пришла не всем: вскрылись махинации с пособием "Любой родитель, например, алиментщик, может получить выплату автоматически, потому что он значится родителем в свидетельстве о рождении ребенка", – пояснила URA.RU адвокат Людмила Кнеллер.

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 216

Энергетика Россия снизила в июне добычу угля на 4,1% Добыча угля в России в июне 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем июня прошлого года на 4,1% - до 31,6 млн тонн. 1

Политика В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 9

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 94

Происшествия Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии Никулинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова, Тимура по делу о наезде на сотрудника ГИБДД в мае минувшего года.

Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 184

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 740

Общество Японский рыбак выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар» Японский блогер Мияги Азуса разместил в Сети кадр со своим уловом, который можно было бы использовать для съемок фильма "Аватар".

Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции В «Голосе» напомнили, что, по закону, поправки в Конституцию можно было внести без всенародного голосования.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Культура Названы даты проведения фестиваля «Кинотавр» в 2020 году Организаторы кинофестиваля "Кинотавр" определились с датами его проведения в сентябре. Мероприятие пройдет очно в Сочи с 11 по 18 сентября. 2

Политика Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми. 737

Гаджеты Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор. 7