Финансы
ForbesСбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю
С 1 ноября максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке упала на 0,75 п. п. — тогда банк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых, и розничные вкладчики могли разместить рубли не более чем под 5%. Также ставки по вкладам в рублях на прошлой неделе снизили пять банков из первой десятки по величине портфеля вкладов населения и еще несколько банков из топ-30.
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Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 05 ноября в 16:24
Политика
Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Шоу-бизнес
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал вчера в 13:09
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Авто
Продажи Haval в России продолжают расти
В будущем бренд Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда — появления нового спортивного интеллектуального кроссовера Haval F7x российской сборки, официальный старт продаж которого состоится совсем скоро.
SpeedMe вчера в 03:53
Политика
В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости вчера в 09:27
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:52
Армия и оружие
Американские подлодки увеличили свою активность у берегов Норвегии
NewInform вчера в 23:30
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Коммерсантъ вчера в 03:04
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Армия и оружие
Армия США передала ВКС России ключи от неба севера Сирии
После начала турецкой операции «Источник мира» Силы международной коалиции, возглавляемые США, поспешили оставить своих курдских союзников и вывести войска с севера Сирии, сконцентрировавшись только на охране захваченных ими нефтяных месторождений на востоке страны.
Rusvesna.su вчера в 12:08
Общество
У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом
Политсовет вчера в 07:49
Здоровье
Более 16 тысяч женщин прошли бесплатное обследование молочных желез
В бесплатной акции по профилактике рака груди поучаствовали 16 590 женщин, более 7 тысяч женщин затем отправили на дополнительное обследование и лечение, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Вечерняя Москва вчера в 23:55
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Происшествия
После подрыва автомобиля под Киевом погиб человек
Газета.Ru вчера в 17:23
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Здоровье
Bloomberg: Китай заразил Россию свиным гриппом
Год назад свиной грипп начал бушевать в Китае и теперь, возможно, перебрался из Поднебесной в Россию, то есть вернулся туда, откуда, предположительно, и пришел, пишет Bloomberg.
Profinance.ru вчера в 07:08
Космос
Что будет, если Земля врежется в черную дыру: онлайн-калькулятор
Популярная механика вчера в 13:38
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 14:55
Общество
В горных районах Камчатки объявили опасность схода лавин
Росбалт вчера в 22:17
Единоборства
Тайсон согласился тренировать Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри
Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет дебютировать в промоушене боем со Стипе Миочичем или Нганну.
Матч ТВ вчера в 23:55