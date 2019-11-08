С 1 ноября максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке упала на 0,75 п. п. — тогда банк прекратил прием промовклада «Онлайн плюс» со ставкой до 5,75% годовых, и розничные вкладчики могли разместить рубли не более чем под 5%. Также ставки по вкладам в рублях на прошлой неделе снизили пять банков из первой десятки по величине портфеля вкладов населения и еще несколько банков из топ-30.

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

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