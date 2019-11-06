Финансы
REGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Происшествия
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб, для поимки виновника взрыва объявлена спецоперация.
RT на русском 17:58
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
РИА Новости вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 17:25
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 02:36
Авто
Geely представила необычный кроссовер Geely Icon
В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.
Новые автомобили 04:06
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Здоровье
Во всех медучреждениях Сахалина отменят платные услуги
На Госсовете обсуждались вопросы необходимости модернизации старых медучреждений, закупки нового оборудования.
РИА Сахалин-Курилы 19:19
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Здоровье
Амурские врачи готовы помогать пациентам с ожирением
Амур.инфо 19:25
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Общество
Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Эр-Рияду данных о пользователях.
RT на русском 19:07
Политика
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
ТАСС 17:36
Гаджеты
Xiaomi презентовала свои первые смарт-часы Mi Watch
Фотографии первой модели смарт-часов Mi Watch от китайской компании Xiaomi стали доступны интернет-пользователям.
Политическая Экспертиза вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец 08:23
Общество
Госдума одобрила возрождение системы вытрезвителей
Система вытрезвителей будет восстановлена в России. Государственная Дума приняла пакет законопроектов об этом в первом чтении.
Тагильский рабочий 01:50
Политика
Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия 20:11
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55