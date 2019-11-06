Финансы

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ru13:09

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

News.ru09:43

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14
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Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

ToDay News Ufa вчера в 23:13
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Футбол

«Манчестер Сити» удержал ничью в Италии с полевым игроком в воротах

Гости доигрывали с полевым игроком в воротах. Гости открыли счет на 7-й минуте.
LiveSport.ru 17:01
Происшествия

В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента

Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Авто

Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co

Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru 03:42
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Карелии не достигла эпидпорога

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,8%. В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,4%. Управление организовало мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.
Петрозаводск говорит вчера в 03:38
Футбол

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 15:47
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 10:20
Происшествия

В Кемерово пытались застрелить известного адвоката

В Кемерово госпитализирован известный местный адвокат Сергей Учитель, пострадавший при попытке покушения.
Московский Комсомолец 09:43
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Происшествия

СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ 14:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Энергетика

Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту

Как изменились убытки Chesapeake Чистый убыток Chesapeake Energy в сравнении с третьим кварталом прошлого года сократился со $169 млн до $101 млн, или с 19 центов до 6 центов на акцию.
РБК 05:56
Технологии

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Происшествия

Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма

Севший на мель российский паром "Принцесса Анастасия", направлявшийся из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, сообщили РИА Новости в Государственном управлении судоходства Швеции.
РИА Новости 14:36
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.
REGNUM 13:49
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru вчера в 10:07
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
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Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Происшествия

В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 11:17
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 вчера в 01:30
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
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