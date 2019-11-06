Финансы
REGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Футбол
«Манчестер Сити» удержал ничью в Италии с полевым игроком в воротах
Гости доигрывали с полевым игроком в воротах. Гости открыли счет на 7-й минуте.
LiveSport.ru 17:01
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru 03:42
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Карелии не достигла эпидпорога
Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,8%. В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,4%. Управление организовало мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа.
Петрозаводск говорит вчера в 03:38
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Происшествия
В Кемерово пытались застрелить известного адвоката
В Кемерово госпитализирован известный местный адвокат Сергей Учитель, пострадавший при попытке покушения.
Московский Комсомолец 09:43
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Происшествия
СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама
В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ 14:49
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Энергетика
Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту
Как изменились убытки Chesapeake Чистый убыток Chesapeake Energy в сравнении с третьим кварталом прошлого года сократился со $169 млн до $101 млн, или с 19 центов до 6 центов на акцию.
РБК 05:56
Технологии
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Происшествия
Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма
Севший на мель российский паром "Принцесса Анастасия", направлявшийся из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, сообщили РИА Новости в Государственном управлении судоходства Швеции.
РИА Новости 14:36
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.
REGNUM 13:49
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru вчера в 10:07
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Происшествия
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 11:17
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Discover24 вчера в 01:30
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26