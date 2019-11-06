Финансы

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41

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ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

News.ru09:43

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47
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Количество аварийных многоквартирных домов в РФ выросло с 2014 по 2017 год на 24,5%. Уже в 75 регионах страны утверждены планы сокращения перечня и видов работ по капремонту, который финансируется за счет взносов граждан.
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