Финансы
REGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Общество
Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»
Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Газета.Ru 10:21
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Происшествия
Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Политика
Владимир Путин раскритиковал министра высшего образования
В ходе заседания Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с квотами на филфаках в госвузах.
Рифей-Пермь вчера в 13:02
Происшествия
Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования
Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
Pravda.Ru 09:51
Футбол
«Локомотив» сыграет дома против «Ювентуса» в гостевой форме
Московский "Локомотив" сыграет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" в гостевом комплекте экипировки.
Газета.Ru 03:22
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком
Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.
РИА Новости 13:42
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
Эхо Москвы 13:30
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задействование Стокгольмского арбитража украинской стороной мешает достижению договоренностей по транзиту газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье
Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Lenta.ru 12:38
Наука
Физики более точно измерили радиус протона
В 2010 году физики опробовали новый вариант метода атомной спектроскопии, заменив электроны на мюоны, которые вращаются намного ближе к протону и более чувствительны к радиусу заряда последнего.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Виторией»
В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
Евро-футбол.ру 13:07
Хоккей
СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»
За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
АБН 08:53
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47