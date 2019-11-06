Финансы

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта. До 4,6% снижена ставка вклада «Пополняй» и до 3,95% — для вклада «Управляй».
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Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ru13:09

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01
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Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
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Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»

Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Газета.Ru 10:21
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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Происшествия

Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Политика

Владимир Путин раскритиковал министра высшего образования

В ходе заседания Совета по русскому языку Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за ситуации с квотами на филфаках в госвузах.
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Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
Pravda.Ru 09:51
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Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
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Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
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«Локомотив» сыграет дома против «Ювентуса» в гостевой форме

Московский "Локомотив" сыграет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" в гостевом комплекте экипировки.
Газета.Ru 03:22
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком

Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.
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Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
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На оренбургском элеваторе погибла работница

REGNUM 01:24
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
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Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Песков напомнил о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задействование Стокгольмского арбитража украинской стороной мешает достижению договоренностей по транзиту газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье

Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Lenta.ru 12:38
Наука

Физики более точно измерили радиус протона

В 2010 году физики опробовали новый вариант метода атомной спектроскопии, заменив электроны на мюоны, которые вращаются намного ближе к протону и более чувствительны к радиусу заряда последнего.
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
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Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
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Футбол

«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
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СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс»

За защитника казанской команды Игоря Ожиганова СКА намерен отдать Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.
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Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
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