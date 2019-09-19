Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:37, Вашингтон
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве
Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ 17 сентября в 21:16
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
Московский Комсомолец 15:37
Армия и оружие
«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»
Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа поразили учебную цель ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области.
ТАСС 18:08
Политика
Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС 17:03
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В результате реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Политика
Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что американские ЗРК Patriot не смогли отразить нападение беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
RT на русском 06:44
Авто
В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross
В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.
RuNews24.ru 12:50
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма "Гемини", главную роль в котором исполнил американский актер Уилл Смит, назвали картину "технологическим чудом", пишут СМИ.
Народные новости 18:15
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС 08:45
Политика
Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК
При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:40
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 08:38
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Автоспорт
Sokolim Okiem: Кубица покинет «Уильямс» по окончании сезона
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прекратит сотрудничество с командой по окончании сезона, сообщает польский портал Sokolim Okiem.
Sports.ru 06:16
Гаджеты
TDP процессора Intel Core i9-9900KS превысит TDP Core i9-9900K
Для Core i9-9900K Intel предусмотрел 95 Вт и это не дотягивает до реального энергопотребления.
Anonsens 16:10
Политика
Генпрокуратура добивается выдачи четырех россиян из Аргентины
По данным делегации, граждане, выдачи которых добивается Россия, обвиняются в том числе в экономических преступлениях.
ТАСС 15:41
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru 04:18
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Происшествия
В Омской области подростки изнасиловали 14-летнюю девочку
Девочка возвращалась домой, в это время на нее напали подростки в возрасте 13,14 и 15 лет, затащили в безлюдное место и изнасиловали.
9111.ru 07:41
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09