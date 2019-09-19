Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк последний раз снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля, тогда же банк снизил ставки и по долларовым вкладам. Позже, в начале августа, банк еще раз снизил ставки по вкладам в долларах.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Коммерсантъвчера в 10:05

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБКвчера в 08:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах

Ведомостивчера в 08:21

Сбербанк снизил ставки по вкладам

РИА Новостивчера в 07:57

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

ТАССвчера в 06:41

Сбербанк принял непопулярное решение

Deita.ruвчера в 05:00

Сбербанк запустил промовклад с повышенной процентной ставкой

Банки.рувчера в 03:12
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Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец 04:15
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию

Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия

В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина

МонаВиста вчера в 06:45
Политика

В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Футбол

ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС 06:34
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Общество

Форум «Среда для жизни: города» открылся в Великом Новгороде

Интерфакс вчера в 05:24
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Происшествия

Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Lenta.ru 08:14
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда

Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
Piter.tv 03:36
Шоу-бизнес

Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах

Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Политика

В Брюсселе завершились переговоры России, Украины и ЕС по газу

Напомним, что действующий контракт между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о болезни и состоянии актрисы

За год до беременности актриса Анастасия Заворотнюк делала МРТ головного мозга, сообщают СМИ со ссылкой на друзей артистки.
Радио Sputnik 08:08
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Политика

ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Футбол

Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru вчера в 05:34
Наука

Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими

Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 18 сентября в 10:22
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
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