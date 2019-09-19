Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Финансы
Как может измениться курс доллара США до конца года
В четверг, 19 сентября, рубль подорожал на торгах Московской биржи. Эксперты объясняют это ослаблением доллара на мировом рынке.
RT на русском вчера в 12:30
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
Трюдо извинился за фото в черном гриме
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за фото с вечеринки 2001 года, на котором он в черном гриме в образе Алладина.
Pravda.Ru 04:34
Политика
Кремль отреагировал на отказ Киева утверждать «формулу Штайнмайера»
В Кремле отреагировали на неожиданный отказ украинской стороны подписывать в Минске ранее согласованный документ об утверждении «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта на Донбассе.
Евразия Daily вчера в 07:20
Происшествия
В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Армия и оружие
Американский генерал раскрыл план прорыва ПВО Калининграда
Международная жизнь 03:45
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ вчера в 12:20
Футбол
Мамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом
Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
iReactor 02:47
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу
Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС вчера в 16:11
Происшествия
При стрельбе в Вашингтоне погиб один человек
В Вашингтоне в ночь на 20 сентября произошла стрельба, есть пострадавшие, передает канал АВС.
REGNUM 00:51
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Футбол
Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
News.ru 04:27
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
РИА Новости 03:59
Футбол
Болельщики «Краснодара» призывают друг друга не быть глорами
Болельщики «Краснодара» обратился к своим товарищам после поражения от «Базеля» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Спорт день за днем 04:32
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Технологии
КНДР может готовить новую подлодку к спуску на воду
На снимках со спутника в порту Синпхо в Северной Корее, где расположена судоверфь, заметили 12 столбов и сооружение длиной около 100 метров, и на основании этих данных сделали вывод, что КНДР может готовить к спуску новую подводную лодку, которая может нести баллистические ракеты.
Экономика сегодня вчера в 22:21
Общество
Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes
По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира.
Коммерсантъ вчера в 18:49
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Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Чемпионат 02:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Заворотнюк приходит в себя в общей палате.
Вести Подмосковья вчера в 23:47
Политика
Константинов вновь стал спикером парламента Крыма
До воссоединения Крыма с РФ был депутатом трех созывов Верховной рады (совета) Автономной республики Крым, в том числе с 2010 по 2014 год являлся спикером парламента.
Интерфакс - Россия 04:45