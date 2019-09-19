Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:32, Вашингтон
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Политика
Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу
Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 10:57
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Политика
Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР
«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
РБК 10:33
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
РБК 07:36
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Путин примет участие в заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк "Калашников" в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику работников оборонной промышленности - Дню оружейника.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Футбол
«Почта России» стала партнёром РФС
Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.
Чемпионат 12:04
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Футбол
Селфи с Мбаппе обошлось фанату в 1500 евро
Суд Тулузы оштрафовал футбольного болельщика на 1500 евро, а также запретил ему посещать матчи в ближайшие шесть месяцев, сообщает Le Parisien.
Евро-футбол.ру 13:48
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Происшествия
В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18