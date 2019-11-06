Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ru13:09

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

News.ru09:43

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14
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Политика

Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Газета.Ru 19:26
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Газета.Ru 02:50
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Наука

Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза вчера в 23:06
Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

Нева Спорт 07:31
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Армия и оружие

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 10:20
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Технологии

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Здоровье

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 вчера в 01:30
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани

Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру вчера в 14:11
Авто

Представлен обновленный Hyundai Grandeur

Обновлённый бизнес-седан Hyundai Grandeur значительно отличается по дизайну от своего предшественника.
Тарантас Ньюс 04 ноября в 09:20
Космос

Основатель Марсианского общества обосновывает миссию на Марс «Mars Direct»

Mars Direct, утверждает Зубрин, имеет больше смысла, чем нынешняя архитектура космического корабля SpaceX и планы НАСА, которые могут использовать лунную космическую станцию Gateway в качестве отправной точки для миссий на Марс.
AstroNews.ru 15:40
Происшествия

Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия

В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

Интерфакс 06:07
Кино

Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы

Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Авто

Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co

Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
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Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

РИА Новости 14:53
Общество

Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя

В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.
ТАСС 06:32
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
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