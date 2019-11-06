Финансы
Rambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Политика
Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Технологии
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Обновлённый бизнес-седан Hyundai Grandeur значительно отличается по дизайну от своего предшественника.
Космос
Основатель Марсианского общества обосновывает миссию на Марс «Mars Direct»
Mars Direct, утверждает Зубрин, имеет больше смысла, чем нынешняя архитектура космического корабля SpaceX и планы НАСА, которые могут использовать лунную космическую станцию Gateway в качестве отправной точки для миссий на Марс.
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Общество
Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя
В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.