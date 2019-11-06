Финансы
Rambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Армия и оружие
США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск
Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 22:12
Технологии
Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска
В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол
Защитник «Зенита» Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Piter.tv вчера в 04:13
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия вчера в 09:39
Происшествия
Появилось видео с моментом подрыва автомобиля под Киевом
В сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля на Житомирской трассе под Киевом.
Газета.Ru вчера в 17:56
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп.
РИА Новости 01:10
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 05 ноября в 08:03
Наука
Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Происшествия
В Нижнем Тагиле семейная пара угрожает сжечь себя из-за выселения
В Нижнем Тагиле на Дружинина, 51, сегодня, 6 ноября, семейная пара угрожает сжечь себя из-за угрозы выселения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 02:56
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России 05 ноября в 18:30
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Единоборства
Тайсон согласился тренировать Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри
Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет дебютировать в промоушене боем со Стипе Миочичем или Нганну.
Матч ТВ вчера в 23:55
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Шоу-бизнес
Кто получил самый большой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова
Uznayvse.ru вчера в 18:21
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 14:55
Политика
Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Путин прокомментировал замену «Википедии» Большой энциклопедией
Российский президент Владимир Путин предложил заменить интернет-энциклопедию "Википедия" в России новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде.
Накануне.Ru 05 ноября в 16:12
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31